Будут биться со всеми - главный тренер заявил о готовности дзюдоистов к Олимпиаде

Нурбол Сулейменов, главный тренер мужской команды Казахстана по дзюдо, оценил результаты жеребьевки и отметил, что каждый спортсмен биться на Олимпиаде-2024 с полной отдачей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"В настоящее время команда Казахстана полностью готова к парижской Олимпиаде. Вчера была проведена жеребьевка. Однако я скажу так, что на Играх не бывает легких соперников. Мы не будем делить оппонентов на сложных или простых.

Наши дзюдоисты ставят на первое место честь и достоинство, и борются против любого, несмотря на регалии и титулы. У всех шансы равны. Поэтому спортсмены будут биться со всеми, кто выйдет против них на татами.

Наши спортсмены, которым предстоит бороться завтра, сегодня примут участие в предсоревновательном взвешивании. Первыми на татами выйдут Елдос Сметов и Абиба Абужакынова. Мы всегда верим в наших спортсменов", - сказал главный тренер.