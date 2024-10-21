Будущих юристов осудили за грабёж и нарушение неприкосновенности жилища в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели дело в отношении студентов Т. и У. по факту совершения грабежа с угрозой применения насилия, в группе лиц, по предварительному сговору, а также за незаконное вторжение в жилище, передаёт BaigeNews.kz.

"В ночь с 6 на 7 февраля подруга подсудимого Т. сообщила, что потерпевший А. предложил ей приехать к нему на квартиру и отдохнуть. Узнав об этом, Т. вместе с подсудимым У. поехали по указанному адресу. Во дворе дома нанесли телесные повреждения А., после чего в группе лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия в подъезде стали требовать у А. деньги. А., боясь за свою жизнь, перечислил 55 тысяч тенге на счёт подсудимого У.", - сообщили в суде.

После студенты, узнав квартиру потерпевшего К., заставили несовершеннолетнего свидетеля А. постучать в дверь. Потерпевший, ничего не подозревая, открыл дверь, а подсудимые с применением насилия в ночное время незаконно вторглись в его квартиру.

"В результате преступных действий Т. и У. потерпевшему К. причинены телесные повреждения", - добавили в суде.

Подсудимые и сторона защиты просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда Т. и У. признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.191 ч.2 п.1, 3) и 149 ч.2 УК, и, учитывая обстоятельства преступлений и их тяжесть, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил им наказание по совокупности преступлений в виде ограничения свободы сроком на четыре года с установлением пробационного контроля.

Приговор пока не вступил в законную силу.