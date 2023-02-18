Будущие спасатели из академии МЧС показали новую форму

Фото: скриншот с видео

Курсанты Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК перешли на новое форменное обмундирование, передаёт BaigeNews.kz.

На официальной странице учебного заведения в Instagram появилось видео, на котором можно посмотреть, как выглядит новая форма будущих казахстанских спасателей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Агз Мчс Рк (@agz_mchs_rk)



Академия в Акмолинской области – единственное в Казахстане учебное заведение, которое готовит профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено шесть тысяч специалистов.

Вуз, ежегодно выпускающий более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности.

В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.