- Предвыборные штабы в Казахстане начали агитацию 18:19 13
- На ТЭЦ Экибастуза сообщили об устранении повреждения 18:08 91
- Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого 17:57 115
- Будущие спасатели из академии МЧС показали новую форму 17:39 124
- Троих человек спасли из под завалов на 13-й день после землетрясения в Турции 16:54 216
- Cтоличные полицейские остановили драку 16:30 264
- Турецкий бизнесмен подарил авто мужчине, развозившему гумпомощь на старой машине 16:09 387
- Какие нарушения во время предвыборной агитации чаще всего совершают СМИ 15:33 292
- Батареи снова "без признаков жизни": что происходит в Экибастузе 14:48 477
- Пять фактов незаконной предвыборной агитации выявили в Казахстане 14:28 312
- Два участка трассы "Алматы — Усть-Каменогорск" закрыты из-за метели 13:52 438
- Угонщика-рецидивиста задержали в Талдыкоргане 13:23 261
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 13:03 602
- Сколько СМИ и блогеров могут агитировать кандидатов на предстоящих выборах 12:46 396
- В каком порядке будут располагаться партии в избирательных бюллетенях 12:28 351
- Как выжить в зимнем лесу — лайфхаки от спасателей 12:19 341
- Похоже на пистолет: жителей Петропавловска напугал вооружённый мужчина 11:55 389
- Выборы-2023: ЦИК аккредитовала 79 иностранных наблюдателей 11:31 364
- Каково быть инвалидом-колясочником в Казахстане. Рассказ от первого лица 11:19 595
- В ЦИК озвучили итоги выдвижения кандидатов в Мажилис и маслихаты 10:57 348
- Казахстан улучшит свою инвестиционную привлекательность — Смаилов 10:17 383
- В сёлах СКО дадут названия 16 безымянным улицам 09:58 401
- Смерть от коронавируса зафиксировал Минздрав в минувшие сутки 09:11 481
- Рыбакина сыграла с российской теннисисткой 08:52 449
- Субботняя погода в Атырау будет способствовать накоплению в воздухе вредных веществ 08:19 502
- Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти семью в Турции 07:43 2735
- Детское питание из рыбы начали производить в Казахстане 06:25 458
- Преподавателей казахстанских вузов начали обучать блокчейн-технологиям 05:51 485
- Турнир на призы Ольги Рыпаковой пройдёт в Усть-Каменогорске 04:22 467
- В детсадах Астаны выделят 39 тысяч мест в рамках госзаказа 03:14 640
- Улицы Шымкента затопило после проливного дождя 02:31 428
- Из-за непогоды закрыты три участка республиканских дорог Казахстана 01:18 712
- AMANAT подаст в суд на компанию, которая преждевременно разместила её агитбаннеры 00:43 514
- Автомобиль провалился под асфальт в центре Караганды 17.02.2023 608
- Тревожные кнопки и турникеты к сентябрю должны появиться во всех школах РК 17.02.2023 648
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 999
- 76 рогов сайги обнаружили у жителя Актюбинской области 17.02.2023 514
- Из-за схода лавин в Таджикистане за сутки погибли 17 человек 17.02.2023 545
- "Атамекен" планирует отменить 583 незаконных штрафа 17.02.2023 532
- Группу скотокрадов задержали с поличным недалеко от Уральска 17.02.2023 714
- "А дальше жизнь". Первая выставка об онкозаболеваниях открылась в Астане 17.02.2023 556
- Стоматологи в Казахстане создали аппарат для безболезненного лечения кариеса 17.02.2023 700
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 551
- Законопроект "О масс-медиа" обсудили зарубежные эксперты в Астане 17.02.2023 556
- Авиакомпания Fly Arystan нарушала права несовершеннолетних пассажиров - прокуратура 17.02.2023 576
- Какой будет погода в Казахстане в выходные 17.02.2023 560
- Казахстан улучшил позиции в рейтинге открытых данных 17.02.2023 603
- Coca-Cola планирует перерабатывать пластик в Казахстане 17.02.2023 620
- Почему в Шымкенте дороги "тают" от дождя и снега 17.02.2023 1690
- Как будут внедрять 5G в Казахстане, рассказали операторы связи 17.02.2023 736
- Около 73 млн тенге отправили в Турцию казахстанские предприниматели 17.02.2023 512
- Контрафактный алкоголь производил житель Павлодара 17.02.2023 549
- Семь политпартий зарегистрировали своих кандидатов в мажилис 17.02.2023 742
- Изменения произошли в работе пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана 17.02.2023 733
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 608
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 4886
- Замакима задержали в Караганде за получение взятки 17.02.2023 631
- Две девочки сбежали из детского дома в Шымкенте 17.02.2023 647
- Уголовное дело определит ответственность акционеров - Скляр об аварии на ТЭЦ в Экибастузе 17.02.2023 597
- В Instagram появились аналоги Telegram-каналов 17.02.2023 745
- "Выжал из нее все соки" - Скляр о передаче ТЭЦ Экибастуза в госсобственность 17.02.2023 3410
- Дорожники Казахстана перешли на усиленный режим работы из-за непогоды 17.02.2023 476
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 548
- Язык обучения в новых школах зависит от потребностей жителей - Досаев 17.02.2023 738
- В Казахстане участились случаи жестокого обращения с животными 17.02.2023 585
- Заложникам непогоды на трассах помогают туркестанские полицейские 17.02.2023 548
- СПК не должны конкурировать с бизнесом - Роман Скляр 17.02.2023 680
- Более семи миллиардов тенге выделят на реконструкцию здания акимата Алматы 17.02.2023 836
- Более трёх миллионов гектаров земли вернули в госсобственность в Мангистауской области 17.02.2023 1017
- Фарминдустрия Казахстана сократила выпуск лекарств 17.02.2023 684
- Казахстанцы стали чаще искать работу на электронной бирже труда 17.02.2023 551
- Казахстанцы легализовали более 30 тысяч иностранных автомобилей 17.02.2023 541
- Социально значимые продукты подорожали в Казахстане 17.02.2023 744
- Премьера музыкальной драмы "Гауһартас" покорила столичную публику 17.02.2023 639
- Износ ТЭЦ в отдельных регионах превышает 90 процентов - Ашимбаев 17.02.2023 720
- Казахстан вошёл в число стран с дешёвым мобильным интернетом 17.02.2023 592
- Буллинг в школах: какие меры профилактики приняты в Казахстане 17.02.2023 768
- Предпринимателю начислили необоснованный налог за рекламу 17.02.2023 639
- В Youtube сменился руководитель 17.02.2023 636
- Две новые поликлиники и амбулаторию построят в трёх микрорайонах Алматы 17.02.2023 579
Будущие спасатели из академии МЧС показали новую форму
Курсанты Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК перешли на новое форменное обмундирование, передаёт BaigeNews.kz.
На официальной странице учебного заведения в Instagram появилось видео, на котором можно посмотреть, как выглядит новая форма будущих казахстанских спасателей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Академия в Акмолинской области – единственное в Казахстане учебное заведение, которое готовит профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено шесть тысяч специалистов.
Вуз, ежегодно выпускающий более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности.
В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.
-
Trend news
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 13:03 602
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 999
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 4879
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 1428
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 6134
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 35559
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1596
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 1652
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 12917
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7336
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3003
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1771
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 117742
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2776
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2645
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3544
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1629
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 6895
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8701
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 4877
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2236
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12371
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 55943
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2378
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2297
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4406
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1804
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2796
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2606
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15931
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5632
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30772
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2740
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3271
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3277
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71939
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22020
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23720
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3574
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6136
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8555
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3329
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3845
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3130
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 253354
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2811
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3048
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4373
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4185
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3174
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3241
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4955
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4488
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5010
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3237
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3461
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4219
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3588
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4097
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3500
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3629
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5385
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3703
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3750
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14968
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3452
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 4132
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7497
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3975
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4872
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 5198
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11462
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 4360
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17834
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 5298
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4424
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 135798
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 4406
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 42297
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 8340
-
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 550
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 608
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 547
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 979
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 743
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 953
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1046
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1760
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1113
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1148
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1120
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 986
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1021
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1036
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1874
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1672
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1911
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1495
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1657
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1886
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1910
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2231
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2059
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1978
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2122
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2269
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2180
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2047
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2035
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2033
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2161
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2284
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2191
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2265
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2296
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2150
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3283
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2398
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2392
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2272
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2138
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2274
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2365
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2548
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2144
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2385
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2281
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2461
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2510
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2839
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2539
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2786
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2371
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2932
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2853
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4080
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3004
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2901
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4003
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2978
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3548
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3232
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3445
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3741
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3703
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3611
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3514
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3288
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3529
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3626
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3654
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3621
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3892
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3764
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4001
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4197
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4043
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3984
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 4214
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 4119