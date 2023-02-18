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Лента новостей

скриншот с видео Сегодня, 17:39
125
Сегодня, 17:39
125
Фото: скриншот с видео

Будущие спасатели из академии МЧС показали новую форму

Курсанты Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК перешли на новое форменное обмундирование, передаёт BaigeNews.kz.

На официальной странице учебного заведения в Instagram появилось видео, на котором можно посмотреть, как выглядит новая форма будущих казахстанских спасателей.

 
 
 
 
 
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Публикация от Агз Мчс Рк (@agz_mchs_rk)


Академия в Акмолинской области – единственное в Казахстане учебное заведение, которое готовит профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено шесть тысяч специалистов. 

Вуз, ежегодно выпускающий более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. 

В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Видео: Instagram/agz_mchs_rk
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#спасатели #вузы #форма
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:39
125
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