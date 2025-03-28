Здравоохранение Казахстана переживает масштабную модернизацию, нацеленную на улучшение качества медицинских услуг, поддержку врачей и развитие инфраструктуры, особенно в сельской местности. В рамках Концепции развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы планируется внедрение новых технологий, повышение зарплат медиков и создание современных медицинских центров, передаёт BaigeNews.kz.

Что изменится в здравоохранении Казахстана?

Поддержка медиков и повышение зарплат:

В 2024 году средняя зарплата врача составляет 550–600 тысяч тенге, а к 2025 году её планируют довести до медианного уровня по экономике.

Для молодых врачей разработаны грантовые программы и выплаты подъемных при трудоустройстве в сельские больницы.

Введены льготные ипотечные программы для врачей, чтобы сделать профессию более привлекательной.

Развитие сельской медицины:

До 2026 года в 650 селах появятся фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Внедряются мобильные медицинские комплексы, позволяющие проводить диагностику и лечение в отдаленных регионах.

Развиваются программы "С дипломом в село", предоставляющие молодым специалистам материальную поддержку.

Современные медицинские технологии:

Внедряется искусственный интеллект (ИИ) для диагностики заболеваний.

Телемедицина позволит пациентам получать консультации специалистов без необходимости выезда в крупные города.

Появятся роботизированные операционные, которые позволят проводить сложные хирургические вмешательства с высокой точностью.

Открытие новых медцентров

В 2024-2030 годы в Казахстане планируют построить не менее 20 крупных многопрофильных медицинских центров в регионах.

Ведётся обновление оборудования в действующих больницах.

В 2025 году в Астане откроется Национальный онкологический центр с передовыми методами диагностики и лечения рака.

Популяризация профессии врача

Увеличены гранты на обучение в медуниверситетах.

Открыты курсы переподготовки для специалистов, желающих сменить профессию и прийти в медицину.

Запущены образовательные программы для школьников, популяризирующие профессию врача.

В последние годы Казахстан делает значительные шаги в развитии системы здравоохранения, внедряет передовые технологии и поддерживает медицинских работников. Однако успехи казахстанской медицины невозможны без людей, которые посвятили свою жизнь спасению и лечению людей. Многие казахстанские врачи не просто выполняют свою работу, но и совершают уникальные операции и медицинские открытия, ставя Казахстан на передовые позиции в ряде областей медицины.

Уникальные операции и достижения казахстанских врачей

В последние годы Казахстан делает значительные шаги в развитии системы здравоохранения, внедряет передовые технологии и поддерживает медицинских работников. Однако успехи казахстанской медицины невозможны без людей, которые посвятили свою жизнь спасению и лечению людей. Многие казахстанские врачи не просто выполняют свою работу, но и совершают уникальные операции и медицинские открытия, ставя Казахстан на передовые позиции в ряде областей медицины.

Юрий Пя и его команда – пионеры в области кардиохирургии

Один из самых известных казахстанских хирургов Юрий Пя стал первым в стране врачом, который провёл пересадку искусственного сердца. Он возглавляет Национальный научный кардиохирургический центр, где выполняются уникальные операции по пересадке сердца и внедрению механических устройств для поддержки работы сердца. Сегодня Казахстан входит в число стран, где успешно проводятся такие сложные хирургические вмешательства.

Алмаз Шарман – передовые разработки в медицине

Доктор медицинских наук Алмаз Шарман активно внедряет биотехнологии и искусственный интеллект в диагностику и лечение заболеваний. Его проекты включают использование Big Data в медицине, что позволяет предсказывать развитие заболеваний и улучшать персонализированное лечение пациентов.

Дамир Шамшаев – ведущий трансплантолог Казахстана

В Казахстане ежегодно проводится сотни операций по пересадке органов, и один из тех, кто стоит за этими спасительными процедурами, — Дамир Шамшаев. Он совершил одну из первых успешных операций по пересадке печени в Казахстане. Врач активно участвует в развитии донорства и трансплантологии, спасая жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями органов.

Талгат Елемесов – лидер в области детской кардиохирургии

Один из ведущих детских хирургов Казахстана, специализирующийся на операциях по исправлению врожденных пороков сердца у новорожденных. Благодаря его команде ежегодно спасаются сотни младенцев, рожденных с тяжелыми сердечными патологиями.

Аскар Жакенов – уникальные операции на головном мозге

Нейрохирург Аскар Жакенов стал одним из первых врачей Казахстана, кто внедрил высокоточные эндоскопические операции на головном мозге. Его методы позволяют удалять опухоли с минимальным повреждением тканей, значительно снижая риск осложнений.

Сергей Горбунов – ведущий специалист по онкохирургии

Один из лучших онкологов Казахстана, который разработал методику органосохраняющих операций при раке молочной железы. Благодаря его инновационному подходу сотни женщин получили шанс на полное выздоровление без радикального хирургического вмешательства.

Майра Мырзахметова – спасение сердец детей

Ведущий кардиохирург, которая внедрила методику малоинвазивных операций на сердце у младенцев. Её команда первой в Казахстане провела операцию по замене сердечного клапана без вскрытия грудной клетки, что значительно снизило риски и время восстановления пациентов.

Итоги и перспективы

Реформы в сфере здравоохранения Казахстана направлены на доступную, качественную и технологичную медицину. К 2030 году планируется достичь уровня передовых стран в области медицинского обслуживания. Уже сейчас делаются значительные шаги для привлечения специалистов, увеличения зарплат и внедрения инновационных решений.