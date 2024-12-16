В Казахстане продолжается развития национальной электрической сети. Об этом говорится в итогах 2024 года от Министерства энергетики страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минэнерго РК, в ноябре 2023 года был успешно реализован проект "Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана", в рамках которого построена линия электропередачи (ЛЭП) 220 кВ протяженностью 780 км по маршруту "Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау". Этот шаг направлен на повышение пропускной способности и надежности электроснабжения.

"В качестве следующего шага до конца 2028 года будет реализован проект по объединению электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой, для чего будет построена ЛЭП 500 кВ длиной 604 км, соединяющая Актюбинскую и Атыраускую области. Это позволит обеспечить использование манёвренных газовых энергоисточников Западной зоны для компенсации дисбалансов электроэнергии и мощности Северной и Южных зон. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, к строительно-монтажным работам приступят в 2025 году", — говорится в сообщении.

Повышение надежности энергоснабжения потребителей южных регионов и снижение рисков возникновения аварийных нарушений, связанных с режимами работы энергосистем стран Центральной Азии требует усиление электрических сетей Южной зоны (Шу-Жамбыл-Шымкент). На данный момент АО "KEGOC" начал реализацию данного проекта 1-ый этап которого завершится в 2027 году, в рамках которого будет построена ВЛ 500 кВ протяженностью 475 км по маршруту Шу-Жамбыл-Шымкент. Сейчас идет разработка ПСД.

"Для дальнейшего усиления связи между Северными и Южными регионами страны, а также увеличения транзитного потенциала планируется строительство линий постоянного тока "Север-Юг" напряжением +/- 500 кВ. Пропускная способность увеличится на 2 000 МВт", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что специалисты изучают целесообразность строительства линии постоянного тока, соединяющей западную и южную зону страны, которая позволит закольцевать всю Единую электроэнергетическую систему Казахстана.

Реализация этих проектов обеспечит стабильное и надежное электроснабжение, а также поспособствует развитию энергетической инфраструктуры Казахстана, обеспечивая долгосрочную энергетическую безопасность, заявили в Минэнерго.