На мосту "Атырау" в Астане открылась уникальная фотовыставка "Су – тіршілік көзі" ("Вода — источник жизни"), призванная обратить внимание горожан на угрозу дефицита пресной воды. Мероприятие проходит в рамках акции "Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка", передаёт BaigeNews.kz.

Организатором выступил Молодёжный ресурсный центр "Астана Жастары". Все работы на выставке были созданы с помощью искусственного интеллекта, обученного на основе климатических данных, экологических прогнозов и урбанистических сценариев. Экспозиция показывает, как может выглядеть Астана через 30 лет в случае водного кризиса.

"Таким образом мы хотели привлечь внимание жителей столицы к такой глобальной проблеме, как дефицит пресной воды. Выставка должна пробудить личную ответственность каждого за будущее нашего города, а также побудить к бережному отношению к природным ресурсам", — отметила специалист МРЦ Айсулу Кайыр.

Выставка не оставила посетителей равнодушными. "Картины действительно оставляют неприятный осадок и заставляют задуматься о будущем. Ведь 30 лет — это совсем немного, и водный дефицит может затронуть каждого, если не начать действовать уже сегодня", — поделилась впечатлением жительница Астаны Алия Аязбекова.

Проект призван не только визуализировать возможное будущее, но и вдохновить горожан на конкретные действия по сохранению водных ресурсов.

В марте мы писали о том, что Казахстан и Узбекистан хотят развивать водосберегающие технологии.