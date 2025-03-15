Люди с ограниченными возможностями - это не просто те, кто сталкивается с физическими или умственными барьерами. Это настоящие герои, которые ежедневно преодолевают препятствия, показывая невероятную силу духа, стойкость и целеустремленность. В Казахстане живет более 700 тысяч человек, которые, несмотря на сложности, продолжают вдохновлять окружающих своей решимостью достигать высоких целей и жить полноценной жизнью, передаёт BaigeNews.kz.

Для людей с ограниченными возможностями мир может быть не всегда дружелюбным местом. Барьеры, как физические, так и социальные, создают дополнительные трудности. Например, многие здания не имеют доступных подъездов или лифтов, а общественный транспорт часто не приспособлен для людей с инвалидностью. Это ограничивает их способность самостоятельно передвигаться, получать образование и работать.

Социальные стереотипы также играют свою роль. Множество людей по привычке воспринимает людей с ограниченными возможностями как слабых, неспособных вести полноценную жизнь или достигать успехов. Это вызывает недооценку их возможностей и снижение качества их жизни.

Стереотипы и реальность

Несмотря на общие стереотипы о том, что люди с ограниченными возможностями не могут в полной мере реализовать себя в обществе, реальность гораздо более многогранна. Они становятся лидерами в самых различных областях - от спорта до искусства, от науки до бизнеса.

К примеру, Сандугаш Сарыбекова - казахстанская паралимпийская чемпионка, которая с детства борется с ограниченными возможностями. В возрасте 5 лет она перенесла тяжелую травму, в результате которой потеряла способность двигаться. Однако благодаря упорству и поддержке семьи она не сдалась и начала заниматься плаванием, что стало для нее настоящим спасением и возможностью развить свои физические способности.

Сандугаш стала чемпионкой Казахстана, а также победителем Паралимпийских игр и чемпионатов мира. Ее история - пример того, как спорт может стать не только способом поддержания физической формы, но и ключом к победам, несмотря на все ограничения.

Айгуль Курманова - успешный предприниматель, основатель нескольких социальных проектов, направленных на помощь людям с ограниченными возможностями. В возрасте 13 лет Айгуль была диагностирована с заболеванием, которое ограничило ее подвижность. Однако она не остановилась на достигнутом и с ранних лет начала активно развивать свои лидерские качества.

Сегодня Айгуль занимается развитием бизнеса в области онлайн-образования для людей с инвалидностью, а также активно участвует в социальных инициативах, направленных на улучшение условий жизни для людей с ограниченными возможностями в Казахстане

Куаныш Мухамеджанов - молодой казахстанский преподаватель, который несмотря на то, что с рождения имеет инвалидность, добился успеха в сфере образования и написал несколько книг. Он родился с ДЦП, но это не помешало ему стать преподавателем в одном из вузов Казахстана. Мухамеджанов посвятил свою жизнь работе с молодежью и развивает образовательные программы, направленные на инклюзивное образование.

Истории успеха людей с ограниченными возможностями в Казахстане доказали, что для них нет преграды, если есть желание, поддержка и возможность раскрыть свой потенциал.

Число и возрастное распределение

По данным на 2025 год, в Казахстане проживает около 732 тысяч человек с инвалидностью, что составляет примерно 3,6% от всего населения страны. Это разнообразная группа людей, среди которых:

58% - трудоспособного возраста (от 16 до 63 лет),

26,9% - пенсионного возраста (старше 63 лет),

15,1% - дети до 18 лет.

В Казахстане, как и в других странах, наблюдается рост числа людей с ограниченными возможностями, что связано с увеличением продолжительности жизни, а также с улучшением диагностики заболеваний.

В целом, численность людей с ограниченными возможностями в Казахстане имеет тенденцию к росту, что связано с увеличением числа пожилых людей, а также с лучшей диагностикой заболеваний и учетом различных форм инвалидности.

Согласно статистике количество людей с ограниченными возможностями неравномерно распределено по регионам. Большие города, такие как Алматы, Астана и Шымкент, обычно имеют более высокие показатели по числу зарегистрированных людей с ограниченными возможностями, что связано с лучшей доступностью медицинских услуг и более высокой численностью населения.

Законодательство и социальная защита

Одним из важнейших шагов на пути к инклюзивному обществу является принятие законодательных инициатив. В Казахстане действует Закон "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан", который гарантирует права людей с ограниченными возможностями и устанавливает основу для их социальной интеграции. Этот закон создает условия для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями, поддерживая их в различных сферах - от образования до трудоустройства.

Существуют программы социальной помощи, такие как, например, бесплатное медицинское обслуживание. В Казахстане система медицинского обслуживания для людей с ограниченными возможностями имеет несколько уровней, и она предполагает как базовые, так и специализированные услуги, направленные на улучшение качества жизни этой категории граждан. Важно отметить, что в стране предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание для людей с ограниченными возможностями, но доступность и качество таких услуг могут различаться в зависимости от региона и типа инвалидности.

Также в стране разработана система скидок и бесплатного проезда.

Оказывается помощь в трудоустройстве

Повышается доступность образовательных и культурных учреждений.

Инклюзивное образование: шаг к равенству

В Казахстане активно развивается инклюзивное образование, позволяющее детям с ограниченными возможностями учиться вместе с их сверстниками. Этот процесс способствует лучшему пониманию инвалидности среди детей, учителей и родителей, развивает уважение и взаимопонимание в обществе.

Кроме того, в стране созданы специализированные учреждения, где дети с ограниченными возможностями могут развивать свои таланты и способности в условиях, максимально соответствующих их потребностям.

Трудоустройство и профессиональная реализация

Одним из важных аспектов социальной интеграции людей с ограниченными возможностями является их трудоустройство. В Казахстане принимаются меры, стимулирующие работодателей создавать условия для трудовой реализации инвалидов. Законодательство предусматривает квоты на прием людей с ограниченными возможностями в государственные и частные учреждения.

Люди с ограниченными возможностями могут работать в самых разных сферах:

Государственные учреждения - административная работа, бухгалтерия, информационные технологии, менеджмент.

Торговля и сервис - работа в магазинах, кафе, почте, банках, где предусмотрены условия для инклюзии.

Образование - преподаватели, ассистенты, педагоги, работающие в инклюзивных школах и вузах.

Малый бизнес и предпринимательство - многие люди с инвалидностью открывают собственные дела в сфере услуг и ремесел.

Производственная сфера - адаптированные рабочие места на фабриках и в цехах.

Искусство и культура - участие в выставках, театральных постановках, музыкальных коллективах.

Технические профессии - работа в швейном производстве, столярных мастерских, малярных работах.

С развитием технологий и гибкости рабочих мест люди с ограниченными возможностями также могут выбрать работу в IT-сфере, занимая должности программистов, тестировщиков и специалистов по техподдержке, а также работать удаленно.

Доступная инфраструктура

С каждым годом в Казахстане улучшаетcя доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Реконструкция зданий, установка пандусов, специализированных лифтов и создание безбарьерных территорий в общественных местах помогают инвалидам передвигаться по городу и участвовать в социальной жизни на равных с другими гражданами. Также важными шагами являются улучшение доступности общественного транспорта и создание удобных пешеходных зон.

Роль общественных организаций

В Казахстане активно действуют общественные организации, которые защищают права людей с ограниченными возможностями, проводят мероприятия, тренинги и семинары, направленные на повышение осведомленности и уважения к людям с ограниченными возможностями. Эти организации оказывают не только юридическую и психологическую поддержку, но и помогают людям с ограниченными возможностями участвовать в культурных и спортивных событиях, разрушающих стереотипы и укрепляющих инклюзивное общество.

Будущее инклюзии в Казахстане

Несмотря на то, что многое сделано для социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, Казахстан продолжает развиваться в этом направлении. Важно продолжать работать над созданием равных возможностей для всех граждан, независимо от их физических возможностей. Постоянное совершенствование законодательства, развитие инклюзивных программ и улучшение инфраструктуры помогут Казахстану стать настоящим примером инклюзивного общества, где каждый человек ценен и важен.

Люди с ограниченными возможностями в Казахстане - это не просто те, кто сталкивается с трудностями. Это настоящие герои, которые вдохновляют на то, чтобы не сдаваться, несмотря на любые жизненные обстоятельства.