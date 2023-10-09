Буду объявлять голодовку – Арыстанбек Мухамедиулы в суде
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Объявить голодовку грозится экс-министр культуры и бывший директор Национального музея, вновь попавший на скамью подсудимых по очередному уголовному делу. Уже осужденного на восемь лет тюрьмы за хищение бюджетных денег Арыстанбека Мухамедиулы теперь обвиняют в рейдерском захвате одного из столичных отелей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Подсудимый вину не признаёт и считает, что его права ущемляют.
"Если будут ущемлять мои позиции, я официально буду объявлять голодовку. Мало ли что они хотят!" - сказал подсудимый Арыстанбек Мухамедиулы.
Новый судебный процесс начался в конце сентября месяца. Мухамедиулы предъявили обвинение в рейдерском захвате отеля "Дипломат" с применением "силовых методов", то есть с использованием контролирующих, правоохранительных или других органов. Тогда его адвокат заверил журналистов, что будет доказывать абсолютную ложность обвинения.
Сегодня в зале заседаний интересы Мухамедиулы представляли сразу два юриста. Новый адвокат попросила суд перенести слушание, чтобы вникнуть в дело, о котором ещё плохо осведомлена. Судья просьбу удовлетворил.
Подсудимый в свойственной ему манере решил ещё раз напомнить о своей позиции.
"Никакой вины нет! Наоборот, вы по справедливости увидите, кто является… рейдерским захватом занимается!" - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.
Ранее суд приговорил экс-главу министерства культуры и спорта, директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы к восьми годам лишения свободы за хищение бюджетных средств.
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