Буду объявлять голодовку – Арыстанбек Мухамедиулы в суде

Объявить голодовку грозится экс-министр культуры и бывший директор Национального музея, вновь попавший на скамью подсудимых по очередному уголовному делу. Уже осужденного на восемь лет тюрьмы за хищение бюджетных денег Арыстанбека Мухамедиулы теперь обвиняют в рейдерском захвате одного из столичных отелей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Подсудимый вину не признаёт и считает, что его права ущемляют.

"Если будут ущемлять мои позиции, я официально буду объявлять голодовку. Мало ли что они хотят!" - сказал подсудимый Арыстанбек Мухамедиулы.

Новый судебный процесс начался в конце сентября месяца. Мухамедиулы предъявили обвинение в рейдерском захвате отеля "Дипломат" с применением "силовых методов", то есть с использованием контролирующих, правоохранительных или других органов. Тогда его адвокат заверил журналистов, что будет доказывать абсолютную ложность обвинения.

Сегодня в зале заседаний интересы Мухамедиулы представляли сразу два юриста. Новый адвокат попросила суд перенести слушание, чтобы вникнуть в дело, о котором ещё плохо осведомлена. Судья просьбу удовлетворил.

Подсудимый в свойственной ему манере решил ещё раз напомнить о своей позиции.

"Никакой вины нет! Наоборот, вы по справедливости увидите, кто является… рейдерским захватом занимается!" - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Ранее суд приговорил экс-главу министерства культуры и спорта, директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы к восьми годам лишения свободы за хищение бюджетных средств.