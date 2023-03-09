Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, приехавшему в Западно-Казахстанскую область, показали уникальные экспонаты, связанные с жизнью Жангир-хана, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства посетил дворец искусств "Атамекен", в конференц-зале он встретился с почётными гражданами региона. Заслуженный деятель Казахстана, поэтесса Акуштап Бактыгереева поделилась с президентом своими мыслями о национальном воспитании и духовности.

"Я думаю, что самое главное - это быть вместе. Когда мы вместе, никакие проблемы, никакие трудности нас не остановят. Значение области очевидно. Это стратегическая область. И я буду уделять самое пристальное внимание социально-экономическому развитию данной области и буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась успешно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.