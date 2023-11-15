Будьте готовы покупать помидоры и огурцы к новогоднему столу по цене мяса – депутат

Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров предложил предпринять меры, которые позволят удерживать адекватные цены на тепличную продукцию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Две недели назад в рамках поездки в Туркестанскую область я принял участие в малом курултае фермеров южного региона. Среди множества вопросов наиболее острыми сегодня являются проблемы тепличной отрасли", - сказал он.

По словам депутата, площадь закрытого грунта в стране составляет 1,2 тыс гектаров, 80% из них сосредоточены в Туркестанской области. 90% этих теплиц являются фермерскими, и сегодня в них работают более 10 тыс человек.

"За последние два года тепличная отрасль пришла в упадок. Фермеры сносят металлические конструкции теплиц и сдают их в металлолом, потому что на вопросы, которые требуют решения со стороны правительства, слышны лишь обещания. Аграрная кредитная корпорация не разработала специальную льготную программу финансирования фермерских теплиц. Фермерам для ведения бизнеса пришлось брать кредиты в микрофинансовых организациях под 45%. Половина крестьян не смогла погасить свои кредиты и обанкротилась", - заявил он.

Ходжаназаров сообщил, что туркестанским теплицам для функционирования в зимний период необходимо 450 тыс тонн угля. "По соглашению акимата области и министерства энергетики объем лимита угля по сниженным ценам не превышает 150 тыс тонн. Цена за тонну, с учетом расходов на доставку и маржи посредников, составляет 25 тыс тенге (в прошлом году - 17 600 тенге)", - сказал он.

Ещё одной серьёзной проблемой, из-за которой фермеры оказались в тупике, мажилисмен назвал сезонный импорт.

"В прошлом году, столкнувшись с демпингом со стороны поставщиков из Туркменистана и Узбекистана, фермеры забили тревогу и обратились к правительству. Однако их никто не услышал. В этом году местные теплицы перестали выращивать помидоры, потому что они не оправдывают свои расходы. В результате цена на помидоры растёт. Если вы пойдёте на рынок прямо сейчас, вы не найдёте помидоры дешевле 1000 тенге за килограмм. И к новогоднему столу будьте готовы покупать помидоры и огурцы по цене мяса. Возникает резонный вопрос: почему импортёры сегодня продают помидоры по 800 тенге, тогда как в прошлом году они стоили 200 тенге?", - заявил он.

Депутат считает, что в сложившейся ситуации необходимо принять срочные решения в целях всесторонней поддержки фермеров.

"Необходимо провести финансовую реабилитацию фермеров в сфере тепличного хозяйства и разработать льготную программу финансирования. Для этого выделить средства на тепличную отрасль в рамках программы "Кең дала" через аграрную кредитную корпорацию. Интересы отечественных фермеров должны быть защищены путем усиления пограничного контроля за импортируемой тепличной продукцией, принятия полноценных фитосанитарных мер и увеличения размера таможенной пошлины в сезонный период", - сказал он.

Также Ходжаназаров предложил рассмотреть с угледобывающими компаниями вопрос о поставках необходимого для теплиц угля на уровне премьер-министра, так как это представляет государственный интерес.