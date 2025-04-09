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В Казахстане определят социальный список медикаментов, освобожденных от НДС

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В Казахстане определят социальный список медикаментов, освобожденных от НДС Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27
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Платные медицинские услуги в Казахстане будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке 10%. Об этом сказал на пленарном заседании мажилиса во время обсуждения проекта нового Налогового кодекса в первом чтении заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин, озвучив ряд новшеств в налоговой политике страны, передаёт BaigeNews.kz.

"В социальной сфере, в здравоохранении Правительством будет определен социальный список медикаментов, освобожденных от НДС. НДС будут обложены только платные медицинские услуги. Ставка НДС будет 10%", — сказал министр.

Согласно озвученной информации, по корпоративному подоходному налогу (КПН) для социальной сферы будет установлена ставка 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

Также Жумангарин перечислил другие ключевые изменения в налоговой системе:
•    НДС будет равен 16%.
•    Порог по НДС установлен на уровне 40 млн тенге.
•    Социально-значимые продукты питания, книгопечатание, археология освобождаются от уплаты НДС.
•    Банковские операции будут обложены НДС.

"Для того чтобы они не выросли в цене, Агентство по защите конкуренции совместно с Правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок", — пояснил Жумангарин.

•    По специальному налоговому режиму будет введен не разрешительный, а запретительный список. Все, что не запрещено — будет разрешено.
•    Для сельхозтоваропроизводителей льгота минус 70% остается.
•    Обрабатывающая промышленность будет облагаться по ставке КПН 20%.

Министр подчеркнул, что изменения нацелены на создание более прозрачной и справедливой налоговой системы, а также на сохранение социальной направленности государственной политики.

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