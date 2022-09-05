Будет ли строиться еще один НПЗ в Казахстане, ответили в Минэнерго

Фото: КМГ

Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК ответил на вопрос о строительстве в Казахстане четвёртого НПЗ, сообщает BaigeNews.kz.

Министр отметил, что вопрос строительства четвёртого НПЗ актуален уже долгое время.

"В течение первой половины года мы этот вопрос очень активно обсуждаем. Перспективным направлением считаем расширение Шымкентского НПЗ, сейчас с КМГ этот вопрос рассматриваем более детально. Потому что ШНПЗ изначально был запланирован на 12 миллионов тонн мощности. И территория, и общезаводское хозяйство, в принципе, достаточны для того, чтобы этот завод расширить. На рынке ГСМ главная задача - всегда иметь баланс, то есть закрывать внутренние потребности и иметь какой-то профицит для того, чтобы экспортировать. Но если тратить ещё на (строительство) пять или на десять миллионов тонн нового завода, мы столкнемся с его затовариванием, потому что в близлежащих странах такой емкости по экспорту с территории Казахстана нет. Поэтому четвертый НПЗ для нас отождествляется с понятием расширения ШНПЗ от двух до трёх миллионов тонн на первой очереди. То есть, если он сегодня шесть миллионов тонн, мы думаем его довести до порядка девяти миллионов тонн. Для этого ведутся сейчас переговоры с нашими партнерами. Это вопрос времени".

На какую емкость экономики будет достаточно этого расширения на два-три миллиона?

"Когда завершали модернизацию трёх существующих НПЗ, предполагалось, что мы будем иметь порядка полумиллиона тонн светлых нефтепродуктов для экспорта. В принципе, оно к этому и шло, и в 20-м году даже были экспортные поставки, когда не было такой большой разницы в ценах с соседними государствами. Как вы видите, сегодня, работая на пределе, у нас ГСМ не хватает, и мы вынуждены сегодня завозить порядка 100 тысяч тонн. Поэтому, если Шымкенский завод расширить до, скажем, девяти миллионов тонн и наладить контроль за "серыми" перетоками, у нас появится профицит продукта, который мы сможем экспортировать. Но не так, как сейчас, а вполне законно, с уплатой всех необходимых налогов, в зависимости от страны, куда будет продаваться. Поэтому будет достаточно, думаю, этого топлива нам на ближайшие минимум пять лет, когда мы закончим. Если надо будет, ШНПЗ можно будет расширить еще на три тысячи тонн и достичь его предельной мощности 12 миллионов тонн – это будет уже огромный завод. Его хватит надолго", - сказал Болат Акчулаков.

Министр заявил, что окончательное решение по расширению ШНПЗ принято. Сейчас ведутся переговоры по техническим деталям.

Расширение Шымкентского НПЗ, по мнению министра и присуствовавших в СЦК предствителей КМГ, займёт не более трёх-четырёх лет.