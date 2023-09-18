Будет ли работать шахта "Казахстанская" - ответ главы МЧС

Глава МЧС на брифинге высказался о дальнейшей судьбе шахты "Казахстанская", передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Сырым Шарипханов отметил, что в настоящее время в шахте "Казахстанская", пожар ещё не ликвидирован.

"Из-за условий на аварийном участке было принято решение об изоляции данного участка. То есть для ограничения доступа кислорода, возводятся 25 специальных сооружений. Уже построено 18, по остальным работа продолжается", - заявил он.

Он же добавил, что после окончания аварийно-спасательных работ и приведения аварийного участка шахты в соответствие, будет принято решение о возможности возобновления горных работ.

В свою очередь исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гарифулов добавил, что пока рано говорить об убытках. Сейчас, по его словам, первоочередная задача - закончить локализацию аварийного участка, и далее перейти к восстановлению. Он же сообщил, что на время простоя горнякам заработная плата выплачивается согласно Трудового кодекса и коллективного договора.