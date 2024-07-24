  • 24 Июля, 18:33
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Будет ли присутствовать Касым-Жомарт Токаев на открытии Олимпийских игр в Париже

Сегодня, 18:17
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента Казахстана сообщил, есть ли в планах Касым-Жомарта Токаева посещение церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

"Рабочий график президента Касым-Жомарта Токаева не предусматривает его участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Церемония состоится 26 июля.

Глава государства с 23 по 26 июля находится в краткосрочном отпуске.

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