Будет ли повышен лимит финансирования в казахстанских клубах?

Профессиональный спорт в Казахстане в основном финансируется из государственного бюджета. У некоторых спортивных клубов есть спонсоры, однако большая часть вливаний остаётся за государством. Бюджетные деньги для них выделятся в ограниченном количестве. Как это контролируется и могут ли клубы превышать лимит финансирования? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Вначале 2021 года правительство установило для казахстанских футбольных и хоккейных клубов лимит финансирования в 1 миллиард 200 миллионов тенге. Решение совместно принимали заместитель премьер-министра, министр культуры и спорта, руководители федераций и спортивных клубов. Тогда же они установили лимиты на зарплаты спортсменов в клубах. Игроки, согласно решению правительства, не могут зарабатывать в них более двух миллионов тенге.

Как сообщили в министерстве туризма и спорта, контролирует соблюдение установленных лимитов администраторы бюджетных программ, а также Агентство по финансовому мониторингу.

Профессиональные спортивные клубы в Казахстане финансируется за счет областного бюджета, и как уточнили в минтуризме и спорта, правительство не может вмешиваться в бюджет областей и местных исполнительных органов. При этом дополнительное финансирование спортклубов за счет местного бюджета не допускается, и лимит финансирования увеличивать не будут.

"Не допускается дополнительно финансирование спортклубов за счет местного бюджета, в том числе для участия в еврокубках. Однако допускается привлечение спортклубами спонсорской помощи из других источников", - сообщили в минтуризме и спорта в ответ на официальный запрос редакции.

Напомним, управление спорта Шымкента дополнительного выделило ФК "Ордабасы" для участия в еврокубках в 2023 году два миллиарда 321 миллион тенге.

Для футбольных команд "Актобе" и "Тобол", которые также участвовали в этом году в Лиге конференций, дополнительного финансирования выделено не было.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, сколько выделяют на сожержание футбольных клубов.