Будет ли переименована Библиотека Первого Президента РК

Фото: Казинформ

В начале года закон "О первом президенте – Елбасы" утратил силу. Также стало известно, что финансирование Канцелярии и Библиотеки Первого Президента Казахстана сократят.

Редакция BaigeNews.kz обратилась в библиотеку с официальным запросом о финансировании и переименовании.

О переименовании

На вопрос, будет ли переименовано учреждение, чёткого ответа мы не получили. Было отмечено, что название регламентируется нормативно-правовыми актами.

"Библиотека Первого Президента Республики Казахстан является государственным учреждением. Как у любого государственного учреждения деятельность и название нашей организации регламентируются соответствующими нормативно-правовыми актами, и любые изменения осуществляются согласно установленному порядку" - гласит официальный ответ.

О финансировании

На вопрос, какова сумма финансирования Библиотеки, нам сообщили, что информация представлена в открытом доступе.

"Информация о финансировании государственных органов и квазигосударственных организаций находится в открытом доступе. Объём финансирования Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан регламентируется нормами законов РК "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" от 02.12.2020 г. № 379-VІ ЗРК и "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" от 01.12.2022 г. № 163-VII ЗРК".

Итак, согласно закону "О республиканском бюджете на 2023 – 2025" в 2023 году на содержание Библиотеки выделено более 958 миллионов тенге. А в целом, "Канцелярии Первого Президента" предусмотрено 1 млрд 549 млн 428 тыс тенге.

Скриншот с adilet.zan.kz "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы"

Есть ли у библиотеки иные источники финансирования, неизвестно.