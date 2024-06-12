Будет ли КТЖ повышать стоимость билетов - ответ Минтранспорта

Журналисты поинтересовались у министра транспорта РК Марата Карабаева, будет ли КТЖ покрывать свои долги с помощью повышения тарифов на билеты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Такой механизм не отрабатывается. Но в целом, полагаю, что такой механизм можно отработать. Но это ни в коем случае не связано с погашением долга. Потому что та доходная часть, которую получает КТЖ по пассажиропотоку, она составляет очень низкую долю. Основной доход КТЖ получает от транзитных перевозок", - сказал Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что в связи с тем, что расходная часть пассажирских перевозок КТЖ не покрывает доходную часть из-за низкой стоимости билетов, государство субсидирует порядка 23 миллиарда тенге из денег налогоплательщиков.

"На данном этапе повышение стоимости пассажирских билетов не рассматривается. Но чтобы окупить расходы без субсидирования государством, необходимо повысить стоимость билетов в три раза. Стоимость ж/д билетов тогда превысит даже стоимость авиабилетов", — отметил Карабаев.

В КТЖ также ответили на вопрос касательно увеличения цен на пассажирские перевозки.