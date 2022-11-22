Будет ли Казахстан снижать тарифы на транзит российского зерна, рассказал Жумангарин

Фото: agroqogam.kz

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах Правительства прокомментировал проведение переговоров о тарифах на транзит российского зерна, передаёт BaigeNews.kz.

На прошлой неделе в российских СМИ появилась информация о том, что "РЖД" просит Казахстан снизить стоимость транзитных перевозок зерна по территории республики.

В пресс-службе РЖД эту информацию подтвердили и рассказали, что ведут диалог с "КТЖ" совместно с руководством Омской, Оренбургской и Новосибирской областей России. В свою очедедь министр торговли и интеграции Казахстана отметил, что тариф на перевозку не менялся долгие годы.