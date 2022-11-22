open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Будет ли Казахстан снижать тарифы на транзит российского зерна, рассказал Жумангарин
agroqogam.kz Сегодня, 12:27
131
Сегодня, 12:27
131
Фото: agroqogam.kz

Будет ли Казахстан снижать тарифы на транзит российского зерна, рассказал Жумангарин

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах Правительства прокомментировал проведение переговоров о тарифах на транзит российского зерна, передаёт BaigeNews.kz

На прошлой неделе в российских СМИ появилась информация о том, что "РЖД" просит Казахстан снизить стоимость транзитных перевозок зерна по территории республики. 

В пресс-службе РЖД эту информацию подтвердили и рассказали, что ведут диалог с "КТЖ" совместно с руководством Омской, Оренбургской и Новосибирской областей России. В свою очедедь министр торговли и интеграции Казахстана отметил, что тариф на перевозку не менялся долгие годы.

"У нас партнёрские отношения, мы друг от друга ничего не требуем. 28 ноября будет большой форум в Оренбурге, межрегиональный. Его будут вести два президента. И российская сторона попросила о переговорах. Я беру с собой бизнесменов, которые заинтересованы в том, чтобы проходить транзитом через Россию. Российская сторона наверняка тоже своих бизнесменов возьмёт. И будем разговаривать. Здесь необходимо баланс интересов находить. Если нам это будет не выгодно, то естественно мы не будем этого делать. Эти должна и наша железная дорога сказать. Потому что железная дорога - тоже хозяйствующий субъект. На транзите она зарабатывает, за счёт этого содержатся внутренние перевозки, в том числе пассажирские. Это многоплановая вещь. Но вопрос так не стоит, что мы сейчас говорим – мы вам снижаем, и всё. Кстати, тариф не менялся долгие годы. Транзит через нас российских зерновых культур наоборот увеличился", - пояснил Жумангарин. 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#зерно
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:27
131
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх