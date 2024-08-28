Будет ли гарантирована стопроцентная безопасность в школах Казахстана в новом учебном году?

Новый учебный год вот-вот на старте, самое время посмотреть, к чему привела большая межведомственная работа по обеспечению безопасности в школах. Все же помнят все эти кровавые ЧП, которые стали чуть ли не оборотной стороной нашего среднего образования? А помните может, как министерство просвещения, ещё вначале того, прошлого учебного года, доложилось в Правительстве, что по части безопасности, все до одной школы республики оснащены камерами, турникетами и тревожными кнопками. То есть, этот вопрос уже как-бы закрыли, ещё год назад… А потом, вдруг, заявили, что цифры те снижены со 100% до 70-80%. Профильное ведомство объяснило это тем, что прислушалось к справедливым мнениям экспертов и расшило тот самый план по оборудованию школ страны системами безопасности, то есть, расширило собственные полномочия по охвату и качеству этих соответствий. Но ЧП всё равно никуда не делись! Камеры, турникеты, тревожные кнопки вроде исправны, а гарантий безопасности в школах всё равно никаких не дают. Но у министерства просвещения теперь же новые почти полицейские полномочия! И? Как они на деле помогут? Как минпросвещения собирается использовать свои новые рычаги и насколько родители могут быть спокойны за безопасность детей в школах уже в новом учебном году?