На брифинге председатель Национального банка Тимур Сулейменов заверил, что сценарий резкой девальвации тенге в Казахстане невозможен при текущем режиме инфляционного таргетирования и свободно плавающего курса, передаёт BaigeNews.kz.

"Та девальвация, которую общество запомнило — когда курс "накопился", а потом резко изменился за один день, — в наших условиях невозможна", — подчеркнул он.

Сулейменов пояснил, что Нацбанк не предоставляет конкретные прогнозы по курсу национальной валюты, однако в условиях колеблющегося мирового рынка, особенно цен на нефть, тенге может испытывать постепенное изменение курса. При этом, по его словам, ситуация на валютном рынке на данный момент остается стабильной.

"Если цены на нефть останутся на приемлемом уровне и одновременно снизится импорт, ситуация будет более стабильной", — отметил глава Нацбанка.

Также он напомнил, что любые изменения курса зависят от множества факторов — как внутренних, так и внешних, включая динамику глобальных рынков и решения ключевых игроков, таких как США. Нацбанк продолжает обновлять прогнозы с учетом поступающей информации, и в правительстве ведется постоянный мониторинг ситуации.

"Пока мы не видим оснований для паники. Экономический рост и госфинансы в пределах прогнозов", — заключил Сулейменов.

К слову, цена за доллар в обменниках страны утром варьировалась от 516 до 520 тенге.