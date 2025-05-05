Будет ли Атырауский НПЗ передан в доверительное управление
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Зампредседателя правления АО "НК КазМунайГаз" Асет Магауов на брифинге в правительстве прокомментировал возможную передачу Атырауского НПЗ в доверительное управление, передает BaigeNews.kz.
По его словам, АЗРК рекомендовало уменьшить госдоли как в добывающих, так и в нефтеперерабатывающих активах. Пока окончательного решения по рекомендации рабочей группы не принято.
"Основным критерием было создание регулируемого рынка и условий, при которых заводы могли бы функционировать в конкурентной среде. Соответственно, во время приватизации наблюдался и спрос", - сказал Асет Магауов.
По его словам, отдельные объекты требуют дополнительных инвестиций, поскольку поставлена задача перехода от ежегодного текущего к трёхлетнему ремонту.
"В связи с этим на заводе проводится аудит для определения объёма необходимых дополнительных средств. Я думаю, что они будут аккумулированы в рамках текущей финансовой деятельности завода", - заключил Асет Магауов.
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