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Будет ли Атырауский НПЗ передан в доверительное управление

Сегодня, 13:40
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пресс-служба Атырауского нефтеперерабатывающего завода Сегодня, 13:40
Сегодня, 13:40
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Фото: пресс-служба Атырауского нефтеперерабатывающего завода

Зампредседателя правления АО "НК КазМунайГаз" Асет Магауов на брифинге в правительстве прокомментировал возможную передачу Атырауского НПЗ в доверительное управление, передает BaigeNews.kz.

По его словам, АЗРК рекомендовало уменьшить госдоли как в добывающих, так и в нефтеперерабатывающих активах. Пока окончательного решения по рекомендации рабочей группы не принято.

"Основным критерием было создание регулируемого рынка и условий, при которых заводы могли бы функционировать в конкурентной среде. Соответственно, во время приватизации наблюдался и спрос", - сказал Асет Магауов.

По его словам, отдельные объекты требуют дополнительных инвестиций, поскольку поставлена задача перехода от ежегодного текущего к трёхлетнему ремонту.

"В связи с этим на заводе проводится аудит для определения объёма необходимых дополнительных средств. Я думаю, что они будут аккумулированы в рамках текущей финансовой деятельности завода", - заключил Асет Магауов.

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