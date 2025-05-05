Зампредседателя правления АО "НК КазМунайГаз" Асет Магауов на брифинге в правительстве прокомментировал возможную передачу Атырауского НПЗ в доверительное управление, передает BaigeNews.kz.

По его словам, АЗРК рекомендовало уменьшить госдоли как в добывающих, так и в нефтеперерабатывающих активах. Пока окончательного решения по рекомендации рабочей группы не принято.

"Основным критерием было создание регулируемого рынка и условий, при которых заводы могли бы функционировать в конкурентной среде. Соответственно, во время приватизации наблюдался и спрос", - сказал Асет Магауов.

По его словам, отдельные объекты требуют дополнительных инвестиций, поскольку поставлена задача перехода от ежегодного текущего к трёхлетнему ремонту.