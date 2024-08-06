Будет ли 1 сентября праздничным днем в Казахстане, ответили в Минпросвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев высказался насчет идеи сделать 1 сентября праздничным днем, чтобы все родители могли проводить своих детей в школу, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос этот задали журналисты. Они отметили, что не только они, но и представители других профессий не могут сопровождать детей на торжественную линейку в школе 1 сентября, так как сами бывают на работе. Они поинтересовались, не планируется ли сделать этот день праздничным.

"Я вас услышал, мы попробуем внести такое предложение, если вы мне обоснуете, я, может, тоже подключусь. Я думаю, это хорошая идея сделать 1 сентября красным днем календаря. Это интересное предложение. Если общество поддержит, конечно, я буду всегда "за", - сказал в ответ Гани Бейсембаев.

Ранее он рассказал, перенесут ли старт учебного года на понедельник, как как 1 сентября выпадает на воскресенье.