Будет "фонить" тысячу лет: почему проблемы бывшего ядерного полигона в Семее до сих пор не решены

Ровно полгода назад, в конце 2023 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по поддержке Семипалатинского региона. 11-ое по счёту соглашение обещает жертвам ядерных испытаний и их потомкам патронаж десятков стран в деле экологической реабилитации и экономического развития. Её подписали 85 стран - членов ООН. Правда, семейчане и жители приграничных с полигоном территорий особой заботы не ощущают. Почему не работают резолюции? Как лучше распорядиться землями бывшего полигона? Своим мнением с корреспондентом BaigeNews.kz поделились учёные и активисты.

В прошлом году генассамблея ООН подписала 11-ю по счёту резолюцию. Она называется "Международное сотрудничество и координация в целях гуманитарной и экологической реабилитации и экономического развития Семипалатинского региона Казахстана". Первая была инициирована и принята в 1997 году. За это время заинтересованные стороны проделали основательную работу разве что в деле исследования земель, на которых в течение сорока лет испытывали ядерное оружие. Последний взрыв произвели в октябре 1989 года.

Сейчас Национальный ядерный центр, расположенный в Курчатове, основательно исследует состав почвы, воды, воздуха полигона, влияние радиации на людей.

В зоне риска

Директор филиала Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК Асан Айдарханов поделился с порталом BaigeNews.kz результатами проведённой работы и предстоящими планами. Так, по его словам, результаты комплексного экологического обследования полигона подтвердили радиоактивное загрязнение территории не только в пределах полигона, но и за его границами. Причина тому, в первую очередь, неблагоприятные погодные условия в момент проведения ядерных испытаний, в результате чего радиоактивные облака выходили за пределы полигона и в виде радиоактивных осадков выпадали на землю.

Определить масштабы радиоактивного загрязнения граничащих с СИЯП территорий в рамках выполняющегося в данное время комплексного экологического обследования не представляется возможным.

В 2023 году сотрудники НЯЦ начали экологическое обследование части территорий, которая находится в зоне чрезвычайного радиационного риска. В этом году работы завершат. В ходе этого анализа учёные тщательно исследуют сёла Саржал, Сарапан, Иса, обследуют части территории реки Шаган. А ещё рассчитают дозы облучения населения, проживающего на территориях, отнесенных к зоне чрезвычайного радиационного риска.

"Необходимо провести комплексное экологическое обследование и других территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению от испытаний на СИП. Проведение комплексного экологического обследования территории позволит получить представление о текущей радиационной ситуации населённых пунктов Долонского сельского округа Бескарагайского района. Эти работы планируется начать в 2025 году. На основании результатов будет проведена оценка дозовых нагрузок на население от техногенных радионуклидов, выявлены текущие экологические проблемы и, в случае необходимости, разработаны рекомендации по ликвидации последствий ядерных испытаний и снижению дозовых нагрузок", - считает Директор филиала ИРБЭ НЯЦ РК Асан Айдарханов.

На полигоне до сих пор имеются участки со значительным радиоактивным загрязнением, которое по своим значениям достигает уровней среднеактивных радиоактивных отходов (РАО). Эти участки: "4" и "4А", объект "Атомное озеро", испытательные площадки "Дегелен", "Сары-Узень", "Балапан", "Телькем" и "Опытное поле". Они ещё загрязнены долгоживущими радионуклидами. На них нужно вести контроль радиационной безопасности в течение длительного периода времени (десятки, сотни, а в некоторых случаях тысячи лет), что в совокупности с их территориальной удаленностью делает эти мероприятия очень затратным. Территория полигона - 18 300 кв. км.

С целью реабилитировать СИП и снизить его воздействие на приграничные с испытательной площадкой сёла, на некоторых этих участках планируют собрать вредный слой земли и поместить его в специальное хранилище, которое предстоит построить.

"Проект предполагает строительство пункта хранения радиоактивных отходов объемом 100 000 куб. метров для локализации и безопасного хранения загрязненной радиацией почвы испытательных площадок "4" и "4а", расположенных на территории бывшего СИП. Утилизация отходов будет осуществляться путем извлечения загрязненной почвы и транспортировки ее на специально подготовленных транспортных средствах для размещения в пункте хранения", - посвятил нас в подробности предстоящего замысла Асан Айдарханов.

Ввод в эксплуатацию хранилища позволит очистить территорию площадью 64 кв. км от радиоактивного загрязненной почвы, локализовать и разместить радиоактивные отходы для длительного (50 лет) хранения, которые являются источником вторичного загрязнения окружающей среды. Кроме того, это существенно улучшит экологическую обстановку на прилегающих территориях и снизит воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Больше всех надо

Некоторые экологи не разделяют желания атомщиков очистить поверхность полигона от радионуклидов и вообще что-либо там делать. По мнению Гульсум Какимжановой, руководителя Ассоциации по развитию гражданского общества РК, территорию полигона вообще нельзя трогать. Она вылечит себя сама. Правда, для этого понадобятся тысячи лет и политическая воля. Вместо вмешательства, считает она, лучше направить ресурсы на реабилитацию населения.

"Что касается прошлогоднего решения Мажилиса - передать часть земель в оборот - это большая экологическая ошибка. Потому что там есть радионуклиды, которые перемещаются вместе с водой, талым снегом, ветром, или животные переносят их. Условно чистых территорий на полигоне нет. "Там плутония по колено", сказал однажды Борис Гусев, занимавшийся проблемами радиоэкологии. Ещё в 2011 году мы были против передачи земель полигона под народное пользование. Это завуалированная цель. Я думаю, на самом деле это делается для недропользователей - для добычи золота, меди и так далее, которая будет добываться руками простых рабочих", - считает Гульсум Какимжанова.

Гульсум Халидолловна - активистка антиядерного движения "Невада-Семей. В декабре 1989 года открыла на родине семипалатинское отделение.

С тех пор она беспрестанно борется за права людей, пострадавших от последствий испытаний на ядерном полигоне.

Она много раз бывала за границей, где с единомышленниками перенимала опыт своих коллег, которые успешно и не очень добиваются справедливости и международного участия к жертвам испытаний и в деле за безъядерный мир.

"После принятия первой резолюции Токио предложил свою площадку для проведения конференции. Она так и называлась: "Последствия испытаний на Семипалатинском полигоне и оказание международной помощи". Я была в составе комиссии ООН и предложила разделить обсуждение на пять блоков: это экономика, экология, здравоохранение, социальные аспекты и информационная платформа. Если бы другие страны заинтересовались, то могли бы выбрать подходящие направления и развивать их", - считает Гульсум Какимжанова.

Обещанного 30 лет ждут

Заслуженный работник атомной отрасли республики Казахстан, житель Семея Николай Исаев, начиная с конца 90-х, предлагал правительству Казахстана план реальных действий в поддержку резолюции.

В числе мер - создание медицинского кластера. В Семее работает один из сильнейших онкологических центров в стране. Однако жители Абайской области ездят в столицу, чтобы диагностировать и лечить некоторые раковые и доброкачественные опухоли. По мнению Николая Николаевича, жертвы испытаний и их потомки, на которых гонка вооружений тоже отразилась, должны беспрепятственно получать медицинскую помощь.

Во-вторых - надо восстановить логистику и сделать упор на создание промышленных стройматериалов.

"В 1930-е годы согласно переписи населения Семипалатинск был самым крупным городом Казахстана. Алматы - на втором месте. Именно полигон нас притупил, остановил развитие. В ООН верно заметили, что именно за счёт жителей Семипалатинского региона, этой многострадальной области, есть мирное небо на планете. Я считаю, что надо объединять усилия международного сообщества, которые бы занимались этой проблемой. Но пока даже на уровне Казахстана этого никто не сделал. Как строитель, я скажу, что у нас очень много промстройматериалов. Возможности колоссальные", - поделился мнением Николай Исаев.

Для того, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, Николай Исаев предлагает правительству периодически обращать внимание мирового сообщества на обещанную поддержку.

"По факту ничего не делается. Одни разговоры. И это несмотря на то, что мы пострадали, и есть резолюция ООН, которую каждые три года подписывают. Видимо, нашему правительству нужно пойти по пути усовершенствования этой резолюции, то есть приведения её в действие. Связаться с теми странами, которые подписали резолюцию. Определённые страны могли бы взять на себя развитие разных направлений – культуры, промышленности, логистики, медицины. Единственное, что хорошо работает национальный ядерный центр", - резюмировал Николай Исаев.

Гульсум Какимжанова, в свою очередь, иллюзий не питает. Если и ждать от кого-то помощи, то только от своей страны. Многолетний опыт заставил её снять розовые очки и понять одну простую истину: надеяться нужно только на себя!

"Нужно учитывать, что в мире очень много других проблем: военные конфликты, катаклизмы. Политическая ситуация не способствует тому, чтобы международное сообщество думало конкретно о пострадавших на ядерном полигоне. Все прекрасно знают, что Казахстан богатая ресурсами страна. И что 30 лет руководство могло бы вкладывать в страну. Если свои собственные руководители ничего не делали, то и мировое сообщество не обязано нам помогать. Надейтесь только на себя и требуйте то, что вам положено!".

Фото: Национальный ядерный центр РК.