  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Будем разбираться по каждому - Ильин о массовом заявлении на увольнение пилотов
Будем разбираться по каждому - Ильин о массовом заявлении на увольнение пилотов Сегодня, 12:54
107
Сегодня, 12:54
107

Будем разбираться по каждому - Ильин о массовом заявлении на увольнение пилотов

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин разъяснил ситуацию с массовыми заявлениями на увольнение пилотов "Казавиаспас", передаёт BaigeNews.kz.

"Требования и недовольства были связаны и с заработной платной, но хочу сказать, тот лётный состав, который в том числе указывался, они все получали заработную плату, неплохие денежные средства и за полёты: если не раскрывая никого, то за год доходы пилотов которые в том числе и писали, более 20 миллионов тенге. В гражданской авиации, в том числе и структурных подразделения Минобороны, я думаю, такими зарплатами не все могут похвастаться", - отметил он.

Министр добавил, что МЧС работает не всегда в благоприятных условиях.

"Не всегда условия проживания или базирования состава должны отвечать пятизвёздочным отелям. Будем разбираться по каждому", - резюмировал Ильин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:54
107
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх