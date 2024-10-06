"Будем работать до семи утра": что происходит после завершения референдума

Самая решающая часть референдума позади – казахстанцы решили, быть в стране АЭС или нет. Ответ остался в десятках тысяч урн по всей стране. Впереди многочасовой подсчёт голосов и обработка данных, которыми уже занимаются члены избирательной комиссии под пристальным вниманием наблюдателей. Как будет проходить бессонная ночь избиркома, поинтересовался корреспондент BaigeNews.kz.

На избирательном участке №64 в Семее сейчас кипит работа – идёт подсчёт голосов. В составе участковой комиссии девять человек. Все они больше 18-ти часов на ногах.

Члены комиссии, в которую вошли учителя, сотрудники налоговой службы, частных компаний, приступили к подсчёту голосов. Им предстоит "распаковать" две урны – основную, которая стоит в центре зала для голосования, и переносную, где собраны "да" или "нет" тех людей, которые не смогли прийти на участки сами.

После окончания голосования вход для посторонних на участках закрыли. Поэтому мы поговорили с представителями комиссии буквально на последних минутах референдума.

"Урны опломбированы с двух сторон. На каждой есть нумерация, которую мы внесли в протокол. В 20:00 мы закрываем двери, после чего срезаем пломбы. Представители правоохранительных органов и наблюдатели смотрят, как мы открываем ящик и перекладываем листы для голосования на стол, а затем и за процессом подсчёта", – рассказала председатель комиссии Гульжан Нуржакупова.

Весь процесс калькуляции голосов вносят в протокол. Во время подсчёта формируются четыре стопки бюллетеней – с положительным, с отрицательным ответом, испорченные и неиспользованные.

"Протокол составляем на двух языках в двух экземплярах и передаём в территориальную комиссию референдума. До 24:00 ночи мы должны подсчитать и передать голоса. Результаты помещаем в отельные мешки, заматываем скотчем, чтобы к ним не было доступа и увозим вместе с протоколом. После полуночи там соберутся представители десятков участков. Мы закончим все дела и выйдем оттуда не раньше четырёх утра", – предполагает Гульжан Нуржакупова.

А после передачи заветных мешков председатель и секретарь избиркома снова должны будут отправиться на участки, где шло голосование.

"Наш участок располагается в экономическом лицее. А завтра начинается очередная рабочая неделя. Поэтому нам предстоит убрать весь инвентарь, кабинки, чтобы подготовить фойе для учебного процесса. Примерно в семь или восемь утра доберёмся домой", – говорит наша собеседница, семья которой относится к такой активности мамы с пониманием.

Гульжан Нуржакупова участвует в организации голосований больше 10 лет. Заметила, что за последние годы активность населения в вопросе выборов в целом немного снизилась. Однако выросло участие молодёжи. Для впервые голосующих 18-летних парней и девушек подготовили приятные презенты.

Сувениры на память получили также самые первые избиратели, которые пришли на участок до семи часов утра. А детям раздали шоколадки.

Представители участковой избирательной комиссии поделились наблюдениями. С 7 до 11 часов утра они зафиксировали основной наплыв голосующих. После небольшого обеденного затишья электорат снова оживился – в результате с 14 до 17 часов прошла вторая волна. Большая часть из них – это люди в возрасте от 35 до 60 лет.

37 человек оставили свои заявки до 12 часов дня и получили возможность проголосовать у себя дома, передав свои голоса через переносные урны.

Самым первым избирателем на этом участке уже пятый год остаётся местный житель, который открывает голосование своим благословением. 83-летний аташка прочитал традиционное бата и отдал свой голос.

Один из последних избирателей – семейчанин Руслан Орынбаев. Он пришёл на участок незадолго до закрытия. Зашёл после работы по пути домой. Нашёл себя в списке, заполнил бюллетень и бросил в урну. Говорит, что не пропускает ни одни выборы.

"Некоторые не верят в голосование. Но я думаю, что раз живу в своей стране и у меня есть право голоса, то им надо воспользоваться, надо сделать выбор", – сказал Руслан Орынбаев.

В день референдума по Абайской области работало 487 избирательных комиссий, в которых было задействовано 3 293 представителя ЦИКа. В списки избирателей было внесено 407 549 жителей региона. По предварительным данным, явка избирателей в регионе составила почти 70%.

Фото: Альбина Халел