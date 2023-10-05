Будем принимать самые жесткие меры – Токаев о насилии над детьми

Президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что в отношении насильников детей будут приняты самые жесткие меры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В последнее время я получаю письма-обращения родителей детей, пострадавших от насилия. Откровенно говоря, читать такие письма нелегко, душа болит за детей, ставших жертвами криминальной психологии подростков и равнодушия некоторых педагогов. Я поручил Администрации Президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников – другого слова для этих людей найти не могу. Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура должны, наконец, исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей. Омбудсмен по правам детей должна фиксировать все подобные случаи и докладывать мне. Будем принимать самые жесткие меры", - сказал Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане ужесточат наказание лиц, совершивших насилие над несовершеннолетними.

"По-другому разгул насильников в школах не остановить, нужно искоренить такое постыдное явление, как распространение криминальной психологии в школах. Поэтому на данное совещание я пригласил первого заместителя министра внутренних дел и первого заместителя Генерального прокурора. Будем требовать исполнения", - отметил он.

Кроме того, по словам Токаева, не прекращаются случаи посягательства и даже насилия среди учащихся, что в свою очередь провоцирует детей на суициды.