"Будем и дальше совместно работать": Путин поздравил Токаева с победой на выборах

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Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана, которые состоялись 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Казахстан. От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития", - сказано в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России добавил, что отношения двух стран развиваются весьма успешно.

"Отношения стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", - отметил президент России.

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