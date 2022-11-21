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  • "Будем и дальше совместно работать": Путин поздравил Токаева с победой на выборах
akorda.kz Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56
139
Фото: akorda.kz

"Будем и дальше совместно работать": Путин поздравил Токаева с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана, которые состоялись 20 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Кремля

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Казахстан. От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития", - сказано в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России добавил, что отношения двух стран развиваются весьма успешно. 

"Отношения стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", - отметил президент России.

Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах.

Мирзиёев поздравил Токаева по телефону с уверенной победой на президентских выборах.

Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента.

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#поздравление #выборы президента #Токаев #Путин
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:56
139
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