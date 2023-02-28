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inform.kz Сегодня, 12:50
304
Сегодня, 12:50
304
Фото: inform.kz

"Будем держать ход расследования на особом внимании" - Кыдырали о нападении на журналистов

В министерстве информации и общественного развития прокомментировали новость о задержании предполагаемого координатора нападений на казахстанских журналистов, передает BaigeNews.kz. О том, что задержан некий Токарев, который на расстоянии управлял нападениями, сообщили в МВД. 
"Известно, что с конца прошлого года увеличилось количество нападений на журналистов. В связи с этим глава государства поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование ряда преступлений, направленных против журналистов. Как вам известно, в результате были задержаны 18 лиц, совершивших противоправные действия против журналистов и блогеров. Президент страны отметил, что должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики данных противоправных действий. По итогу проводимых работ выяснились заказчики этих правонарушений. Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ изобличена и пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации", - написал глава МИОР Дархан Кыдырали. 
По информации МВД, преступная группа совершила более 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г.Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей средств массовой информации. Подозреваемый был заключен в изолятор временного содержания.
"Надеемся, что в ближайшее время вместе с организаторами будут определены и конечные заказчики. Министерство информации и общественного развития будет держать ход расследования на особом внимании", - отметил министр на своей странице в Facebook.
 

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#нападения на журналистов #СМИ #МИОР
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:50
304
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