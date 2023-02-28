"Будем держать ход расследования на особом внимании" - Кыдырали о нападении на журналистов

"Известно, что с конца прошлого года увеличилось количество нападений на журналистов. В связи с этим глава государства поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование ряда преступлений, направленных против журналистов. Как вам известно, в результате были задержаны 18 лиц, совершивших противоправные действия против журналистов и блогеров. Президент страны отметил, что должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики данных противоправных действий. По итогу проводимых работ выяснились заказчики этих правонарушений. Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ изобличена и пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации", - написал глава МИОР Дархан Кыдырали.