"Будем биться в суде" — аким Алматы о том, почему не закрыли бетонный завод

Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Жители Алматы на встрече с акимом Ерболатом Досаевым подняли проблему, связанную с заводом "Нуртау темир". По их словам, он расположен близко к их домам, и они не могут добиться его закрытия, передает BaigeNews.kz.

"Девять лет мы боролись и наконец добились результатов. У этого предприятия отозваны все разрешительные документы. Но завод активно продолжает работать, хоть нами выиграно шесть судов. Теперь ждут решения исполнителя", - сообщили жители.

Аким города ответил, что последнее решение суда было вынесено 1 сентября этого года. Но юристы компании, которой принадлежит цементный завод, подают кассационную жалобу.

"По закону компания имеет право подать в Верховный суд. Вы знаете, исполнительные листы мы периодически выставляем. В связи с тем, что мы прошли апелляцию здесь, теперь осталось дождаться Верховного суда. Все остальные вопросы, как я и обещал, мы держим на контроле. Действующее законодательство нам пока не позволяет исполнять до принятия окончательного судебного решения. Поэтому мы до конца дойдём и определимся".

Он подчеркнул, что с собственниками "Нуртау" проводят дополнительные переговоры.