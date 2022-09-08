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  • "Будем биться в суде" — аким Алматы о том, почему не закрыли бетонный завод
Пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 12:09
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Фото: Пресс-служба акимата Алматы

"Будем биться в суде" — аким Алматы о том, почему не закрыли бетонный завод

Жители Алматы на встрече с акимом Ерболатом Досаевым  подняли проблему, связанную с заводом "Нуртау темир". По их словам, он расположен близко к их домам, и они не могут добиться его закрытия, передает BaigeNews.kz.

"Девять лет мы боролись и наконец добились результатов. У этого предприятия отозваны все разрешительные документы. Но завод активно продолжает работать, хоть нами выиграно шесть судов. Теперь ждут решения исполнителя", - сообщили жители.

Аким города ответил, что последнее решение суда было вынесено 1 сентября этого года. Но юристы компании, которой принадлежит цементный завод, подают кассационную жалобу.

"По закону компания имеет право подать в Верховный суд. Вы знаете, исполнительные листы мы периодически выставляем. В связи с тем, что мы прошли апелляцию здесь, теперь осталось дождаться Верховного суда. Все остальные вопросы, как я и обещал, мы держим на контроле.

Действующее законодательство нам пока не позволяет исполнять до принятия окончательного судебного решения. Поэтому мы до конца дойдём и определимся".

Он подчеркнул, что с собственниками "Нуртау" проводят  дополнительные переговоры.

"Если изменения будут более жёсткие в экологическом законодательстве, то мы смогли бы сразу останавливать, но сегодня мы вместе с вами будем идти и биться в Верховном суде". 

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#Алматы #Досаев
Сегодня, 12:09
124
Зарина Козова Журналист

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