Бублику грозит штраф за поломку ракетки во Франции

Фото: Instagram/bublik

Победитель трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде швейцарский теннисист Стэн Вавринка обратил внимание на срыв первой ракетки Казахстана Александра Бублика во время его матча во французком Монпелье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче с Грегуаром Баррере казахстанский теннисист ударил о корт и сломал три ракетки. Теперь, по словам Вавринки, Бублику будет отправлен счет от компании-производителя ракеток.

"Yonex также отправит ему небольшой счет", — написал Вавринка в соцсетях.

Сам Вавринка уже некоторое время использует ракетку этой фирмы, и спортивный журналист Маркос Зугасти объяснил, что имел в виду звезда швейцарского тенниса.

"Этот ответ от Стэна. Случайный факт: с 2017 года Yonex начал включать в несколько контрактов со своими игроками пункты о взимании с них платы за каждую поломку ракетки в матчах", — пояснил журналист.

Напомним, матч лучшего теннисиста Казахстана на старте турнира в Монпелье завершился сенсацией. Во встрече против местного теннисиста Грегуар Баррера (75-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 6:7. Отметим, что на прошедшем Кубке Дэвиса в Чили в составе сборной Казахстана Бублик потерпел два поражения.