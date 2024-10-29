Бублик вышел во второй круг "мастерса" в Париже

33-я ракетка мира Александр Бублик вышел во второй круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини (79-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 7:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ktf.kz.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Бублик выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге "Мастерса" в Париже казахстанец сыграет с победителем матча между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Арнальди.