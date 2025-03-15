Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 82-е место в рейтинге ATP, обыграл француза Корентена Муте (79-е место) в четвертьфинале турнира в американском Финиксе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч длился 2 часа 26 минут и завершился победой Бублика со счётом 2:6, 7:6, 7:5.

Теперь он сыграет в полуфинале против португальца Нуну Боржеша, который занимает 36-е место в рейтинге ATP и считается главным фаворитом турнира.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, из которых победитель получит 38 420 долларов и 175 рейтинговых очков. Александр Бублик остаётся лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде.