Бублик вышел в полуфинал турнира с призовым фондом 250 тысяч долларов
Он обыграл француза Корентена Муте в США.
Сегодня, 08:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:54Сегодня, 08:54
126Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 82-е место в рейтинге ATP, обыграл француза Корентена Муте (79-е место) в четвертьфинале турнира в американском Финиксе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч длился 2 часа 26 минут и завершился победой Бублика со счётом 2:6, 7:6, 7:5.
Теперь он сыграет в полуфинале против португальца Нуну Боржеша, который занимает 36-е место в рейтинге ATP и считается главным фаворитом турнира.
Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, из которых победитель получит 38 420 долларов и 175 рейтинговых очков. Александр Бублик остаётся лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде.
Самое читаемое
- Нужны ли Павлодарской области бассейны в селах за 2 миллиарда тенге
- Празднование Наурыза начали в Казахстане
- Президент поручил построить международную дорогу из Астаны через Аркалык и Торгай
- Данияр Елеусинов стал первым казахстанцем в новой лиге президента UFC
- Полицейский погиб в Карагандинской области