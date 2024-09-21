Бублик вышел в четвертьфинала турнира в Китае
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27-я ракетка мира и лучший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в китайском Чэнду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
В матче второго круга он в двух сетах обыграл 174-ю ракетку мира аргентинца Федерико-Агустина Гомеса — 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Казахстанский теннисист выполнил восемь эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Гомеса восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти заработанных (20%).
Соперником Бублика в 1/4 финала турнира в Чэнду станет победитель матча между россиянином Романом Сафиуллиным и китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном.
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