Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

На стадии одной восьмой финала он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3.

Продолжительность встречи составила два часа 28 минут. За это время Бублик выполнил шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 16 эйсов, пять двойных ошибок и три из шести реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Бублик встретится с победителем пары Александр Шевченко (Казахстан) — Грегуар Баррер (Франция).

Турнир в Монпелье проходит с 29 января по 4 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 579 тысяч евро. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.