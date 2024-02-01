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Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Сегодня, 08:23
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sports.kz Сегодня, 08:23
Сегодня, 08:23
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Фото: sports.kz

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

На стадии одной восьмой финала он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3.

Продолжительность встречи составила два часа 28 минут. За это время Бублик выполнил шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 16 эйсов, пять двойных ошибок и три из шести реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Бублик встретится с победителем пары Александр Шевченко (Казахстан) — Грегуар Баррер (Франция).

Турнир в Монпелье проходит с 29 января по 4 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 579 тысяч евро. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

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