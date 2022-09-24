Бублик вырвался в финал теннисного турнира во Франции

Фото: Пресс-служба ФТК

44-я ракетка мира — казахстанец Александр Бублик сыграет в шестом в своей карьере финале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Александр Бублик обыграл швейцарца Стэна Вавринку, занимающего 284-е место рейтинга планеты, в полуфинале соревнования во французском Метце со счётом 2:1.

Швейцарец снялся после трёх геймов из-за травмы.

В финале турнира серии ATP 250 первая ракетка Казахстана сыграет с Лоренцо Сонего из Италии.

Напомним, в четвертьфинале турнира Бублик переиграл датчанина Хольгера Руне, занимающего 31-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

Тем временем, Тимофей Скатов не смог пробиться в финал турнира серии "Челленджер" в Браге (Португалия). В полуфинале казахстанец уступил американцу Морено Де Алборонусо счетом 6:3, 5:7, 2:6.