Бублик вырвался в четвертьфинал, а Жукаев в полуфинал турниров Challenger и ITF

Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (46 АТР) завоевал путевку в четвертьфинал проходящего в американском Финиксе турнира из серии ATP Challenger Tour Arizona Tennis Classic, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Во втором раунде казахстанец менее чем за час разобрался с 93-й ракеткой мира Чжан Чжичжэнем (93 АТР) из Китая – 6:1, 6:2.

За выход в полуфинал Бублик поборется с немцем Яном-Леннардом Штруффом (134 АТР)

Бейбит Жукаев (318 АТР) в четвертьфинале турнира ITF M25 в швейцарском Тримбахе победил россиянина Яна Сабанина (1 177 АТР) со счетом 6:4, 7:6.

В полуфинале Жукаев сыграет с победителем австрийско-шведской пары Нойхрист – Фриберг.