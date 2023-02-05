Бублик уступил во второй игре квалификации "Кубка Дэвиса" против Чили

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Лидер сборной Казахстана Александр Бублик встречался со 126-й ракеткой мира Николасом Жарри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Матч завершился победой чилийца в двух сетах с одинковым счётом 6:2.

"Вы сами видели, что произошло на корте. Нужно провести работу над ошибками и понять, что нужно исправить. Да, больно проигрывать такой матч и с таким счетом. Признаю, что у соперника всй получалось" — сказал на пресс-конференции Бублик.

Что касается плохого грунтового корта, то Александр сказал, что покрытие не может служить оправданием проигрышу.

"Грунт есть грунт, он всё равно медленный. Для меня тяжело играть на песчаных покрытиях, но я приехал сюда играть за свою страну и биться за свой флаг. К сожалению, сегодня не получилось победить. Очень обидно — столько наших болельщиков было: и на трибуне, и в Казахстане следили за игрой. Будем двигаться дальше и готовиться к завтрашней игре" — резюмировал лидер команды.

Таким образом, после первого игрового дня ничья 1:1.

5 февраля первыми на корт выйдут Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые сыграют против Томаса Бариоша и Алехандро Табило. Таким был расклад после жеребьёвки, но у обеих команд есть право произвести изменения.

Далее, в четвёртом матче общего противостояния, Александр Бублик должен сразиться с Кристианом Гарином и завершать сражение Чили — Казахстан планируют Тимофей Скатов и Николас Жарри.