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olympic.kz Сегодня, 18:39
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Фото: olympic.kz

Бублик уступил в четвертьфинале турнира в Базеле

Матч продлился два сета.

Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в четвертьфинале турнира серии ATP в швейцарском Базеле, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матч продлился два сета.

Итоговый счет составил 2:6, 3:6. 

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#теннис
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:39
213
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