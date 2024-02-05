Бублик установил личный рекорд после завоевания титула

Теннисист Александр Бублик поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

После выигрыша титула на турнире Open Sud de France в Монпелье (Франция), Бублик гарантировал себе 23-ю строчку в мировой табели о рангах. До этого наивысшей ступенью для Александра было 25-е место.

Напомним, что в финале турнира в Монпелье Бублик обыграл на камбэке хорвата Борну Чорича — 5:7, 6:2, 6:3 и взял свой четвертый ATP-титул в карьере. Кроме того, для Александра это уже второй трофей Open Sud de France, ранее он становился победителем розыгрыша 2022 года.

Борна Чорич после финала поднимется с 37-й на 31-ю строчку.