Бублик установил личный рекорд после завоевания титула
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
148Фото: sports.kz
Теннисист Александр Бублик поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
После выигрыша титула на турнире Open Sud de France в Монпелье (Франция), Бублик гарантировал себе 23-ю строчку в мировой табели о рангах. До этого наивысшей ступенью для Александра было 25-е место.
Напомним, что в финале турнира в Монпелье Бублик обыграл на камбэке хорвата Борну Чорича — 5:7, 6:2, 6:3 и взял свой четвертый ATP-титул в карьере. Кроме того, для Александра это уже второй трофей Open Sud de France, ранее он становился победителем розыгрыша 2022 года.
Борна Чорич после финала поднимется с 37-й на 31-ю строчку.
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