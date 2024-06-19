Бублик успешно начал защиту титула
Сегодня, 08:05
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Сегодня, 08:05Сегодня, 08:05
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В немецком Галле начался травяной турнир категории ATP-500, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
В первом круге Александр Бублик обыграл австралийца Макса Пёрселла (101 АТР) со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Во втором раунде лидеру мужской сборной Казахстана предстоит сыграть против американца Кристофера Юбэнкса.
Соревнования в Галле с призовым фондом € 2 255 655 проходят с 17 по 23 июня. Действующий чемпион турнира - казахстанец Александр Бублик, в прошлогоднем финале обыгравший Андрея Рублёва - 6:3, 7:5.
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