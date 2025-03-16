Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 82-е место в мировом рейтинге ATP, потряс поклонников спорта, одержав сенсационную победу над португальцем Нуну Боржешем, занимающим 38-е место, в полуфинале турнира в Финиксе, США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик уверенно победил Боржеша в двух сетах — 6:3, 6:4 — и прошел в финал престижного турнира. Португалец считался явным фаворитом, но Александр показал отличную игру и уверенно дошел до решающего матча.

В финале Бублика ожидает встреча с победителем пары Жоау Фонсека из Бразилии (80-е место) — Кей Нисикори из Японии (76-е место).

Напомним, призовой фонд турнира в Финиксе составляет 250 000 долларов, из них победитель получит 38 420 долларов и 175 рейтинговых очков. Александр Бублик на данный момент считается лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде.