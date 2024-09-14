Бублик сенсационно проиграл сопернику из Дании
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В Астане стартовал матч первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Дании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первыми на корт в поединке одиночного разряда вышли 27-я ракетка мира Александр Бублик и Эльмер Мёллер, занимающий 247-ю позицию в мировом рейтинге ATP.
Первый сет уверенно остался за фаворитом Бубликом — 6:1, однако во второй партии сильнее был уже датчанин — 6:2. Третий сет также забрал Мёллер — 6:2. Таким образом, Дания повела в противостоянии с Казахстаном 1:0.
Планируется, что следующими в борьбу вступят Александр Шевченко и Аугуст Хольмгрен.
Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьётся в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.
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