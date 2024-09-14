Бублик сенсационно проиграл сопернику из Дании

В Астане стартовал матч первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Дании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первыми на корт в поединке одиночного разряда вышли 27-я ракетка мира Александр Бублик и Эльмер Мёллер, занимающий 247-ю позицию в мировом рейтинге ATP.

Первый сет уверенно остался за фаворитом Бубликом — 6:1, однако во второй партии сильнее был уже датчанин — 6:2. Третий сет также забрал Мёллер — 6:2. Таким образом, Дания повела в противостоянии с Казахстаном 1:0.

Планируется, что следующими в борьбу вступят Александр Шевченко и Аугуст Хольмгрен.

Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьётся в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.