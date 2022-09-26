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olympic.kz Вчера, 15:46
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Фото: olympic.kz

Бублик проиграл в финале турнира во Франции

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил победу в финале турнира серии АТР во Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В решающем матче он вышел на корт против итальянца Лоренцо Сонего.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Сонего.

На пути к финалу Бублик обыграл датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале и был сильнее швейцарца Стэна Вавринки в полуфинале соревнований.

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#теннис #спорт #Александр Бублик
Журналист
Вчера, 15:46
289
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