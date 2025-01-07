Бублик проиграл сопернику из Сербии в Аделаиде
Матч продолжался 1 час 3 минуты.
Сегодня, 10:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:11Сегодня, 10:11
117Фото: Getty Images
33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл 55-й ракетке рейтинга, сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде со счётом 4:6, 2:6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету его соперника один эйс, четыре двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Следующий матч Кецманович проведёт с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет 766 290 долларов.
Самое читаемое
- Данияр Елеусинов сделал громкое заявление перед боем в Астане
- Четыре с половиной часа спасали малыша хирурги Акмолинской области
- Экс-аким Туркестанской области получил должность в Администрации Президента
- Крушение самолёта близ Актау: власти Азербайджана наградили казахстанских спасателей
- 12 казахстанских судей могут освободить от должностей