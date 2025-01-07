33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл 55-й ракетке рейтинга, сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде со счётом 4:6, 2:6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету его соперника один эйс, четыре двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Следующий матч Кецманович проведёт с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет 766 290 долларов.