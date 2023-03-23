Бублик проиграл на старте турнира в Майами

Фото: sports.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, провел свой первый матч на турнире в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Бублик встретился с американцем Джеффри Вулфом (50-е место в рейтинге ATP) и проиграл ему в двух сетах — 5:7, 3:6.

Таким образом, лучший теннисист Казахстана вылетел в одиночном разряде еще на старте турнира.

Что касается выступления Александра Бублика в парном разряде, то он в дуэте с сербом Миомиром Кецмановичем в первом круге сыграет с аргентинцами Педро Качином и Франсиско Серундоло.

Добавим, что призовой фонд турнира в Майами составляет 8 800 000 долларов.