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129Фото: sports.kz
Бублик проиграл на старте турнира в Майами
Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, провел свой первый матч на турнире в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В первом круге Бублик встретился с американцем Джеффри Вулфом (50-е место в рейтинге ATP) и проиграл ему в двух сетах — 5:7, 3:6.
Таким образом, лучший теннисист Казахстана вылетел в одиночном разряде еще на старте турнира.
Что касается выступления Александра Бублика в парном разряде, то он в дуэте с сербом Миомиром Кецмановичем в первом круге сыграет с аргентинцами Педро Качином и Франсиско Серундоло.
Добавим, что призовой фонд турнира в Майами составляет 8 800 000 долларов.
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