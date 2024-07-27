Бублик проиграл на старте Олимпиады в Париже

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик потерпел поражение на старте Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу НОК РК.

Бублику на старте противостоял американец Тэйлор Фритц, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился два сета. Фритц выиграл со счетом 6:4, 6:4.

Напомним, ранее Казахстан лишился участия на Олимпиаде двух топовых теннисисток: Елены Рыбакиной, которая снялась из-за острого бронхита и Юлии Путинцевой, которая не смогла играть из-за травмы колена.