Бублик пробился в полуфинал турнира АТР 250 в Австралии
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
141Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса в Казахстане
Сообщается, что 31-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти (25 ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5.Продолжительность матча составила 2 часа и 37 минут.
Бублик в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14 заработанных.
В полуфинале казахстанец сыграет с победителем противостояния Томми Пол (США) — Джек Дрэйпер (Великобритания).
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