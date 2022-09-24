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ФТК Вчера, 13:18
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Фото: ФТК

Бублик пробился в полуфинал теннисного турнира во Франции

44-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик, переиграл датчанина Хольгера Руне, занимающего 31-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:3, 5:7, 6:4 в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Метце, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В полуфинале соревнований Moselle Open Бублик сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой. 

Стоит отметить, что между собой оппоненты играли один раз в апреле этого года на "Мастерсе" в Монте-Карло. В том матче в трёх сетах победу одержал лидер сборной Казахстана со счётом 3:6, 7:5, 6:2.

 

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#теннис #спорт
Журналист
Вчера, 13:18
354
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