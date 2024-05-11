Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Риме

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 17-е место в рейтинге АТР, провел второй матч на турнире серии Masters одиночного разряда в итальянском Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик в паре с американским теннисистом Беном Шелтоном сыграл против бразильско-немецкого дуэта Марсело Мело — Александр Зверев и одержал победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 6:3, 10:7. Игра продлилась один час и 22 минуты и состоялась на стадии 1/8 финала.

Отметим, что в четвертьфинале казахстанец и американец сыграют против победителя матча Франсиско Черундоло — Томас Мартин Этчеверри с парой Кевин Кравиц — Тим Пюц.