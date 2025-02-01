Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, не смог пробиться в полуфинал турнира во французском Монпелье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале Бублик встретился с американцем Александром Ковачевичем (102-е место) и неожиданно проиграл ему в двух сетах — 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час и 16 минут. Таким образом, лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде досрочно завершил выступление на турнире, а его соперник поборется за выход в финал с первым сеяным — россиянином Андреем Рублевым (10-е место).

Напомним, что Александр Бублик является действующим чемпионом турнира в Монпелье. Также казахстанец выигрывал здесь титул в 2022 году.